11 марта 2023, 08:42
ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка в ночь на 11 марта
СЦКК ДНР: в ночь на 11 марта ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по Донецку
За первые полчаса 11 марта ВСУ дважды открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в ДНР. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:02 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк», — рассказали они.
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По словам представителей ведомства, оба снаряда попали по Киевскому району Донецка. Калибр этих боеприпасов — 155 миллиметров.
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Следующий прилет зафиксирован спустя 15 минут — в 00:17 по местному времени. В этот момент ВСУ выпустили три снаряда того же калибра. Они также попали по Киевскому району Донецка. В это время боеприпасы выпустили со стороны населенного пункта Очеретино.
О жертвах, пострадавших и разрушениях в результате этих ночных обстрелов пока не сообщается. Также неизвестно, куда именно попали снаряды.
ДНР
Донецк
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