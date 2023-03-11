Спецоперация 11 марта 2023, 08:42 ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка в ночь на 11 марта СЦКК ДНР: в ночь на 11 марта ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по Донецку Telegram

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За первые полчаса 11 марта ВСУ дважды открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в ДНР. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:02 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк», — рассказали они.

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По словам представителей ведомства, оба снаряда попали по Киевскому району Донецка. Калибр этих боеприпасов — 155 миллиметров.

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Следующий прилет зафиксирован спустя 15 минут — в 00:17 по местному времени. В этот момент ВСУ выпустили три снаряда того же калибра. Они также попали по Киевскому району Донецка. В это время боеприпасы выпустили со стороны населенного пункта Очеретино.

О жертвах, пострадавших и разрушениях в результате этих ночных обстрелов пока не сообщается. Также неизвестно, куда именно попали снаряды.