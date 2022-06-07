ВСУ дважды обстреляли Ясиноватую из «Града»

Украинские войска второй раз за утро обстреляли Ясиноватую. Вслед за ракетами «Град» они ударили по населенному пункту снарядами крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 06:26 из Авдеевки выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», в 08:12 — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Кроме того, минувшим утром обстреливали Макеевку, Гольмовский, Еленовку, Байрак, Яковлевку и Петровский район Донецка. Огонь велся преимущественно из района Авдеевки, а также со стороны Новомихайловки, Красногоровки, Новолуганского и Кодема.

В штабе территориальной обороны сообщили, что за сутки 6 июня под обстрелами Вооруженных сил Украины погибли 10 жителей ДНР. При этом еще 17 человек получили ранения. За день до этого погибли семь человек, сообщили «Известия».