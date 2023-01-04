Спецоперация 04 января 2023, 09:45 ВСУ для сокрытия численности начали использовать ложные позиции на Купянском направлении Марочко: ВСУ для сокрытия численности используют ложные позиции на Купянском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные на Купянском направлении пытаются остановить продвижение подразделений ВС РФ, действуя малыми группами. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Кроме того, по его данным, ВСУ пытаются скрыть свою численность, используя ложные позиции.

«Разделенные повзводно тактические роты вооруженных формирований Украины ведут маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков», — написал он.

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Марочко отметил, что действия противника указывают на намерение «сковать» продвижение российских войск.

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«Украинские военные сделали ставку на введение наших войск в заблуждение относительно реальной своей численности», — добавил офицер НМ ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ начало переброску американских реактивных систем залпового огня HIMARS к населенному пункту Кременная. По его словам, если они воплотят эти планы, то Луганск окажется в непосредственной зоне поражения орудий.

При этом Марочко подчеркнул, что полученная информация является неточной, но он не готов недооценивать степень серьезности угрозы.