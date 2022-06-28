ВСУ дистанционно заминировали Лисичанск запрещенными «Лепестками»

Украинские войска дистанционно минируют Лисичанск и его окрестности запрещенными минами «Лепесток». С характерными для них тяжелыми ранениями за сутки к врачам обратились 10 мирных жителей, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С „Лепесток“», — написал он.

В местную больницу госпитализировали 10 гражданских с минно-взрывными травмами. Большинству из них пришлось ампутировать конечности.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1С «Лепесток» не убивает, а калечит человека. Она маленькая, весом всего 80 граммов, но очень травмоопасная. В Росгвардии сообщали, что ВСУ закладывают их при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган». Производство, применение и накопление противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией.