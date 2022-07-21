ВСУ дистанционно заложили «Лепестки» у российской границы в Харьковской области

Украинские войска заминировали территорию вдоль российской границы у села Избицкое в Харьковской области. Они дистанционно заложили целые плантации особо опасных мин «Лепесток», сообщили РИА «Новости» бойцы из ЛНР.

Боевики придерживаются тактики «кочующих минометов». Они применяют РСЗО для дистанционного минирования территории рядом с селом Избицкое в Харьковской области, в пяти километрах от границы с Россией. Бойцы полка резервистов ЛНР рассказали, что войска отступили в леса и за Рубежное, однако отдельные банды еще орудуют.

«Дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно», — сообщило агентство.

Противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» запрещены Оттавской конвенцией. Они не убивают, а калечат человека. Эти мины нашли в Лисичанске и Харьковской области. По информации Росгвардии, ВСУ закладывают их при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган».