Украинские боевики и иностранные наемники размещают опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также, по его словам, в Лисичанске (ЛНР) украинские боевик выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов.

Российские военные, как подчеркнул Мизинцев, относятся к мирному населению исключительно гуманно и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от вооруженных формирований Украины. Последние продолжают использовать жилые дома, больницы, церкви, оздоровительные лагеря, детские сады и школы, а также другие гражданские объекты для укрытия боевиков и размещения вооружения.

«В Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (улица Полтавская, дом 23) националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместили склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов», — сообщил генерал.

В Лисичанске, по его словам, украинские военные, угрожая физической расправой, выгнали из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, женщин, детей и стариков. Там военные ВСУ разместили склад боеприпасов.

Кроме того, в поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории разместили бронетранспортеры и танки, подходы к лицею заминировали, но местные об этом преднамеренно не уведомлены, сообщил генерал.