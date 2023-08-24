Спецоперация 24 августа 2023, 07:32 ВСУ четырежды обстреляли Донецк кассетными боеприпасами СЦКК: ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики вновь применили кассетные боеприпасы при обстреле Донецка. Это следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

С 00:00 столица Донецкой Народной Республики попала под обстрел ВСУ уже 13 раз, и в четырех случаях применялись именно кассетные боеприпасы калибром 155 миллиметров. В 01:55 со стороны Яснобродовки по Киевскому и Ворошиловскому районам выпустили два таких снаряда, пять и 15 минут спустя — еще по два. Следующие два кассетных боеприпаса обрушили на Киевский район уже в 06:00.

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Также в течение ночи по Донецку били со стороны Новоселовки Первой, Кураховки, Максимильяновки и Галицыновки. Под обстрел попадали и Куйбышевский, Кировский, Петровский районы. В основном применялись «обычные» боеприпасы натовского калибра.

За последнее время ВСУ уже не раз применяли кассетные снаряды для ударов по населенным пунктам в ДНР. Под ударом оказывались как Донецк, так и Горловка.