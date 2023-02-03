03 февраля 2023, 15:01
ВСУ бросят новобранцев для прикрытия отхода из Артемовска
Военный эксперт Гагин: ВСУ могут бросить мобилизованных для прикрытия отхода из Артемовска
Украинские власти под видом удержания Артемовска могут бросить новобранцев для прикрытия выхода основной группировки солдат из города. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин ТАСС.
«Они выведут основные части, которые будут наиболее полезны: командиров, иностранных военных специалистов и наиболее ценные части», — отметил Гагин.
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По словам эксперта, прикрывать отход, скорее всего, будут мобилизованные. Они сымитируют удержание города, как это было в Соледаре. Гагин также не исключил и попытки традиционного отступления, определив его как самый гуманный вариант.
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Он подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Украины в Артемовске обречена.
Ранее отступление украинских боевиков из Артемовска предсказали на Западе. Американские власти посоветовали ВСУ оттягивать время в зоне боевых действий всеми возможными способами.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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