Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска (ЛНР). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бойца Народной милиции республики.

ВСУ при отступлении оставили как работающую, так и поврежденную технику, рассказал боец Народной милиции ЛНР.

«По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы — зенитный ракетный комплекс „Оса“, ниже — танк их брошенный», — рассказал военный.

Он отметил, что его подразделение «затрофеяло» несколько танков. Большое количество украинской техники, по словам военнослужащего Народной милиции ЛНР, осталось на подступах к Лисичанску.

Вооруженные силы России и союзные войска ЛНР взяли под контроль город в начале июля. Лисичанск перешел под контроль союзных сил всего за двое суток благодаря тщательно спланированной операции, рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Как отметил дипломат, у него была возможность обсудить детали с командирами. Военнослужащие объяснили, что долго работали над планом.