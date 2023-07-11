Спецоперация 11 июля 2023, 12:59 ВСУ бросили тяжелую технику на Ореховское направление в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ атакуют тяжелой техникой на Ореховском участке в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в преддверии саммита НАТО перешли в наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«При массированной поддержке артиллерии в атаку были брошены БМП "Брэдли" и танки „Леопард“, а также другая бронетехника», — написал он.

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По словам Рогова, успехов украинские войска не достигли. ВС РФ отбили атаки противника около Пятихатки-Жеребянки, Работино и Дорожнянки. Он отметил, на Ореховском направлении идут интенсивные бои, сейчас ВСУ проводят ротацию штурмовых групп для дальнейшего наступления. Российские войска готовы к отражению ударов, добавил чиновник.

Ранее Рогов сообщил о массированных обстрелах из тяжелых видов вооружений украинскими войсками пригородов Токмака и Васильевки. По его словам, делают это боевики специально, поскольку президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна «наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО».