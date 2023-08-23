23 августа 2023, 11:39
ВСУ бросили тела своих военнослужащих под Купянском
Марочко: бойцы находят много тел солдат ВСУ при захвате позиций под Купянском
Российские бойцы при захвате украинских позиций на Купянском направлении находят множество погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при освобождении Харьковской области и выходе на новые рубежи, проходящие по линии бывших позиций ВСУ, бойцы ВС России в большинстве случаев находят тела и останки украинских солдат. Некоторые из них погибли уже давно, отметил Марочко.
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Военный эксперт пришел к выводу, что ВСУ долго не эвакуировали тела своих боевиков с позиций под Купянском. Украинские военнослужащие вели боевые действия, находясь среди погибших сослуживцев, указал подполковник ЛНР в отставке.
Минобороны России сообщило 21 августа, что группировка войск «Запад» улучшила позиции по переднему краю на Купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли здесь до 160 боевиков.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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