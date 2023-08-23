Спецоперация 23 августа 2023, 11:39 ВСУ бросили тела своих военнослужащих под Купянском Марочко: бойцы находят много тел солдат ВСУ при захвате позиций под Купянском Официальный сайт президента Украины

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Российские бойцы при захвате украинских позиций на Купянском направлении находят множество погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, при освобождении Харьковской области и выходе на новые рубежи, проходящие по линии бывших позиций ВСУ, бойцы ВС России в большинстве случаев находят тела и останки украинских солдат. Некоторые из них погибли уже давно, отметил Марочко.

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Военный эксперт пришел к выводу, что ВСУ долго не эвакуировали тела своих боевиков с позиций под Купянском. Украинские военнослужащие вели боевые действия, находясь среди погибших сослуживцев, указал подполковник ЛНР в отставке.

Минобороны России сообщило 21 августа, что группировка войск «Запад» улучшила позиции по переднему краю на Купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли здесь до 160 боевиков.