Спецоперация 06 июля 2023, 23:38 ВСУ бросили новые резервы на Запорожском направлении Рогов: ВСУ начали атаку новыми резервами на Ореховском участке Запорожской области РИА «Новости»

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ВСУ начали вечером 6 июля атаку новыми резервами на Ореховском участке в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня вечером боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. На широком фронте (не менее чем в 30 километрах) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», — написал член главного совета ВГА Запорожской области.

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Он отметил, что самым горячим участком на линии боевых действия являются территории от Нестерянка-Копани до Новофедоровка-Вербовое. Противник, по его словам, кидает в бой новые резервы.

Самые интенсивные бои идут на Ореховском направлении. Российские военные встречают противника огнем артиллерии.

Ранее Рогов сообщил, что российские БПЛА и авиация атаковали объекты ВСУ в Сумах. Взрывы прогремели на севере города в районе промзоны, где находятся склады в боеприпасами украинской армии.