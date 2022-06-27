ВСУ больше не могут обстреливать центр Донецка

Войска Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейные удары, поэтому Вооруженные силы Украины больше не могут стрелять по центру Донецка — только по окраинам. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

Ситуация с обстрелами практически всей территории столицы республики, а также Горловки и Макеевки, по его словам, изменилась в лучшую сторону. Донецкие войска усилили огонь по аналогичным позициям противника и приняли меры к тому, чтобы националисты не могли задействовать свое артиллерийское вооружение.

«Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — сказал глава ДНР.

Крупнейший за все время конфликта обстрел Донецка произошел 13 июня. ВСУ атаковали Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы, выпустив за два часа почти 300 артиллерийских снарядов и ракет. Массированные обстрелы продолжились, ООН признала ситуацию в Донецке чрезвычайно напряженной.