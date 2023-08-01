01 августа 2023, 10:23
ВСУ безуспешно попытались наступать в районе Майорска в ДНР
Пушилин: ВСУ пытаются наступать в районе Майорска в ДНР, но позиции не изменились
Вооруженные силы Украины пытаются идти в наступление в районе Майорска в Донецкой Народной Республике, но позиции существенно не изменились. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».
Пушилин назвал Майорск одной из горячих точек. По его словам, противник пытается атаковать в этой локации, но российские подразделения успешно отражают наступление.
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«Существенных изменений или улучшения позиций противник не достиг», — отметил врио главы ДНР.
Ранее ВСУ предприняли неудачную попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый. Российские силы пресекли действия противника, уничтожив лодку и 10 украинских боевиков.
Также ВС России сорвали попытку противника прорвать оборону на Ореховском направлении. Глава Минобороны Сергей Шойгу поблагодарил всех бойцов, которые помешали планам украинской армии.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Пушилин
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