Спецоперация 01 августа 2023, 10:23 ВСУ безуспешно попытались наступать в районе Майорска в ДНР Пушилин: ВСУ пытаются наступать в районе Майорска в ДНР, но позиции не изменились РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытаются идти в наступление в районе Майорска в Донецкой Народной Республике, но позиции существенно не изменились. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

Пушилин назвал Майорск одной из горячих точек. По его словам, противник пытается атаковать в этой локации, но российские подразделения успешно отражают наступление.

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«Существенных изменений или улучшения позиций противник не достиг», — отметил врио главы ДНР.

Ранее ВСУ предприняли неудачную попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый. Российские силы пресекли действия противника, уничтожив лодку и 10 украинских боевиков.

Также ВС России сорвали попытку противника прорвать оборону на Ореховском направлении. Глава Минобороны Сергей Шойгу поблагодарил всех бойцов, которые помешали планам украинской армии.