Спецоперация 03 марта 2023, 08:14 ВСУ безуспешно контратаковали вблизи Макеевки, Невского и Червонопоповки Офицер ЛНР Марочко: ВСУ совершили неудачную попытку контратаки под Макеевкой РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины попытались атаковать российские войска в районе Макеевки, Червонопоповки и Невского, но из-за ответного удара и больших потерь вернулись на исходные позиции. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об этом РИА «Новости».

«Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки», — сказал он.

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Вылазка прошла неудачно. Войска радиационной, химической и биологической защиты, артиллерийские и мотострелковые подразделения дали отпор. Украинские войска понесли большие потери и вернулись на прежние позиции.

Командир подразделения с позывным Самара тоже рассказал журналистам об очередной попытке ВСУ прорвать оборону в ЛНР. Противника заметили на подступах к переднему краю линии боевого соприкосновения и обстреляли из минометов. Когда группа украинских бойцов рассеялась по лесу, десантники ударили из гранатометов и стрелкового оружия.