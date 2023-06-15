Спецоперация 15 июня 2023, 05:45 ВСУ бездарно использовали французские бронеавтомобили в ходе контрнаступления — СМИ Forbes: французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго пробыли в лобовой атаке ВСУ Википедия

Читать 360tv в

Отправленные ВСУ французские бронеавтомобили AMX-10 RC бездарно использовались в ходе лобовой атаки, в которой продержались совсем недолго. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки», — объяснил он.

Реклама

Журналист отметил, что технические свойства броневого автомобиля не рассчитаны для бронированного прорыва укреплений войск. Именно об этом российские военные напомнили 37-й бригаде морской пехоты Украины, когда те совершили попытку ударить по позициям в Большой Новоселке на юге ДНР.

По словам Экса, в теории украинское командование может пользоваться уцелевшими AMX-10RC, но только по назначению. Это рекогносцировка, разведка и другие операции, которые задействуют скорость, а не тяжелую бронезащиту.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о катастрофических потерях ВСУ с момента контрнаступления. По его словам, армия Украины лишилась 25-30% полученных от Запада вооружений.