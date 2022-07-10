ВСУ ударили по людям мелко нарезанной сталью кассетных снарядов

Украинские боевики ведут обстрел населенных пунктов Донбасса при помощи кассетных боеприпасов. Это снаряды, которые при подлете на определенной высоте выбрасывают до нескольких тысяч осколков, способных накрыть несколько десятков гектаров. Мелкие и острые куски нарезанной стали поражают всех на своем пути. Для мирного населения это неизбежная смерть.

Оружие и кассетные военные боеприпасы Украине передало много стран. В том числе бывшие участники Варшавского договора: Польша, Латвия, Литва и Германия. Об этом «360» заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.

Он отметил, что в этом случае речь идет о старом вооружении, которое просто списали. Но украинские военные вполне могут использовать полученные снаряды для начинки своих ракет «Точка-У», которые тоже несут кассетные боеприпасы.

Источник фото: РИА «Новости»

«Другие, более крупные страны, США, Франция и та же Германия передали Украине вооружения и боеприпасы формата НАТО», — подчеркнул Насонов.

Эксперт пояснил, что кассетные боеприпасы бывают разных разновидностей: «воздух — воздух», «земля — земля», «воздух — земля». Все зависит от способа их использования — сброс с самолета или ракет или стрельба с земли из гаубиц или артиллерийских снарядов.

«При подлете к объекту поражения на определенной высоте снаряд взрывается и накрывает район осколочными частями», — пояснил принцип действия Насонов.

Сами осколки или суббоеприпасы находятся в специальной капсуле, которая раскрывается на высоте. Общий их объем может достигать 400 килограммов.

«Это маленькие, легко входящие в живое тело куски заранее нарезанной стали. Есть похожие лепестки, а есть как маленькие гвозди, которые на огромной скорости летят сверху. Размером они с ноготь на мизинце. То есть там их десятки и сотни тысяч», — подчеркнул Насонов.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что обычно подобные снаряды используют против личного состава армии, которая находится на открытой площадке. Если бойцы успевают укрыться в бетонных убежищах, то такой кассетный боеприпас им не страшен. Но украинские боевики используют кассетные боеприпасы против простых людей.

«В данном случае они обстреливают мирное население, у которого нет ни бронежилетов, ни возможностей укрыться, они не знают тактику действий в этом случае — при разрыве в воздухе. Это неподготовленные люди, и количество жертв очень большое. По сути, это действия под Гаагу», — подытожил эксперт.

От осколка кассетного снаряда, выпущенного украинскими войсками из французской артиллерийской установки Caesar, погибла 10-летняя школьница во время массированного обстрела Донецка. Мать вместе с младшим братом успели забежать в дом, а тело девочки разорвало на несколько частей.