ВСУ бегут с позиций, боясь точных ударов

Минобороны России 30 мая сообщило о 15 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Также в зоне кампании были уничтожены сотни локаций живой силы и боевой техники противника, среди которых — несколько пунктов управления. Эксперт по безопасности, Член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества, эксперт по ОДКБ Роман Насонов оценил текущую ситуацию в зоне спецоперации России на Украине.

Далее — его прямая речь.

Сколько беспилотников осталось у ВСУ?

Минобороны сообщило о том, что в течение последних суток Вооруженные силы (ВС) России сбили порядка 15 беспилотных летательных аппаратов и уничтожили в воздухе порядка девяти ракет. Главный вывод из этой части брифинга таков: надежность прикрытия наземной группировки и приграничной группировки территории Российской Федерации имеет стабильный, и достаточно высокий результат. Эти подразделения позволяют одномоментно в течение суток результативно работать на всю глубину зоны поражения.

Делать какие-то предположения о количестве оставшихся у ВСУ беспилотников достаточно сложно. Украинские военнослужащие освоили управление такой техникой. Ввиду того, что одномоментно один человек может координировать передвижение нескольких беспилотников, ВСУ вполне могут активно использовать эту технику для выполнения своих задач.

Источник фото: РИА «Новости»

Однако необходимо учитывать и стоимость беспилотников, которые находятся на вооружении украинской армии. ВСУ в основном используют Bayraktar. Стоимость данного изделия в полной комплектации составляет от пяти до девяти миллионов долларов. Поэтому это не игрушка, которая вот нужно запускать для того, чтобы спокойно и недорого посмотреть или заснять те или иные действия ВС России.

Это весьма дорогое устройство. Поставлять его могут еще достаточно длительное время, но за полную стоимость. Я не думаю, что это может быть какая-то массовая поставка, вроде носков на рынке.

Оставшееся у ВСУ количество беспилотников не представляется возможным. Эти устройства можно собрать в течение 40 минут собираться на любой открытой поляне. Доставить ящик для сборки тоже весьма не трудно, равно как и перенести в нужное место.

Однако мы великолепно отслеживаем украинские беспилотники сразу после того, как они набирают высоту в 50-100 метров. Как только эти устройства появляются в зоне видимости российских ПВО, ВС их оперативно поражает.

Последствия уничтожения «Юга»

За предыдущие сутки ракетно-артиллерийские группировки ВС оказали воздействие на пункт управления «Юг». Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, ВС России повысили глубину воздействия. Во-вторых, наша армия обладает широким спектром разведывательной информации с высокой степенью надежности. В-третьих, ВС России работают на некоторое предвидение действий противника.

Источник фото: РИА «Новости»

Дальнейшее развитие событий могут знать наверняка только разработчики оперативных планов, Этих документов нет и не может быть в СМИ. Но уничтожение пунктов управления совершенно точно дают ВС России преимущество. Даже если мы не будем идти в этом направлении то что это будет нашим необходимым козырем при других вариантах развития событий. Кроме того, уничтожение пунктов управления изменит некоторые публичные заявления сторонников Украины, а также нарушит систему управления ВСУ и позволит ВС России более качественно и более результативно достигать целей спецоперации.

Удар по «Океану»

В городе Николаеве существует ремонтный завод «Океан» с богатой историей. Раньше на нем вели судостроительные и судоремонтные работы. Однако в настоящее время завод простаивает, поскольку в нем нет судов. Однако на территории «Океана» находятся ангары, хранилища и другие закрытые с воздуха объекты, которые позволяют скапливать и хранить там запасы спецтехники ВСУ. ВС России отследили эти планы противника.

Скорее всего, защитники интересов Донбасса не будут уничтожать всю инфраструктуру на территории Украины. Удары будут наноситься по конкретным разведывательным пунктам с подтверждением как минимум из двух-трех источников информации о нахождении там вражеских объектов.

Действия ВС России в Николаевской области говорят о том, что агентурная разведка точно обозначила место нахождения, а характер разлета боеприпасов и тип уничтоженных объектов подтвердил это.

Что скрывают удары по огневым позициям противника

За прошедшие сутки ВС России показали высокий результат поражения огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. Однако стоит помнить, что и противник после выполнения боевых задач мгновенно покидает локацию, с которой вел обстрел. Поэтому результат этих задач остается немного философским.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом знание точек ведения огня позволяет узнавать маршруты маневра данных подразделений и повышать вероятность их поражения.