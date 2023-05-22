Спецоперация 22 мая 2023, 04:18 ВСУ автоматными очередями не давали выйти из горящего подвала жителям Артемовска Житель Артемовска рассказал, как ВСУ мешали выйти из горящего подвала Freepik

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Украинское националистическое подразделение не давало жителям Артемовска выйти из горящего подвала. Людям преграждали путь автоматными очередями. Об этом рассказал РИА «Новости» горожанин Александр Пискунов.

Мужчина отметил, что среди стрелявших было много солдат с нашивками нацбатов. Сосед Пискунова использовал свой погреб в качестве убежища. Он прятался там вместе с семьей от обстрелов. Потолок в помещении был из пластика. В один из прилетов пластиковые панели загорелись.

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«А [горящий] пластик, сами понимаете, это яд. И друг мой, сосед, хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь», — рассказал житель Артемовска.

Сосед был вынужден закрыть дверь. Они с женой-инвалидом легли на пол, обмотались мокрыми полотенцами. Мужчина снова попытался приоткрыть дверь, чтобы не задохнуться от горящего пластика, но неонацисты снова открыли огонь по двери из автоматов. По словам Пискунова, его соседу повезло, что дверь у него в подвал была железная и не пробивалась пулями.