Жительница Белгородской области погибла после обстрела со стороны ВСУ | 360°

Важное 10 октября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жительница Белгородской области погибла после обстрела со стороны ВСУ Губернатор Гладков: женщина погибла в Шебекино после обстрела со стороны ВСУ РИА Новости

Читать 360tv в

Украинские военные утром в понедельник атаковали населенные пункты Шебекино и Конопляновка, погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В ходе обстрела Шебекино погибла 74-летняя женщина, она получили осколочные ранения», — написал он.

Реклама

В населенном пункте пострадали три частных жилых домовладения, оперативные службы выехали на место происшествия.

Реклама

Также под огнем националистов оказалось село Конопляновка Валуйского городского округа, местные жители не пострадали.

«Системы ПВО отработали по целям, но кассетные снаряды ракеты „Точка-У“ раскрылись и повредили один из частных жилых домов. Жители ранений не получили», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что власти региона эвакуировали жителей населенного пункта Щетиновка, который находится в зоне обстрела ВСУ. Некоторые отправились в пункты временного размещения, а кто-то уехал на время к родственникам в другие регионы.

0 0 0 1 0 0