Жительница Белгородской области погибла после обстрела со стороны ВСУ | 360°

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Жительница Белгородской области погибла после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: женщина погибла в Шебекино после обстрела со стороны ВСУ

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Украинские военные утром в понедельник атаковали населенные пункты Шебекино и Конопляновка, погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В ходе обстрела  Шебекино погибла 74-летняя женщина, она получили осколочные ранения», — написал он.

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В населенном пункте пострадали три частных жилых домовладения, оперативные службы выехали на место происшествия.

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Также под огнем националистов оказалось село Конопляновка Валуйского городского округа, местные жители не пострадали.

«Системы ПВО отработали по целям, но кассетные  снаряды ракеты „Точка-У“ раскрылись и повредили один из частных жилых домов. Жители ранений не получили», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что власти региона эвакуировали жителей населенного пункта Щетиновка, который находится в зоне обстрела ВСУ. Некоторые отправились в пункты временного размещения, а кто-то уехал на время к родственникам в другие регионы.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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