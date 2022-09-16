ВСУ атаковали медицинский колледж в Херсонской области | 360°

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ВСУ атаковали медицинский колледж в Херсонской области

Минздрав Херсонской области: ВСУ нанесли удар по колледжу в Бериславе

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Украинские боевики атаковали здание медицинского колледжа в городе Берислав Херсонской области. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения.

Минздрав Херсонской области

Минздрав Херсонской области

Минздрав Херсонской области

Минздрав Херсонской области

Минздрав Херсонской области

Минздрав Херсонской области

«Украинские военные нанесли удар по учебному заведению, где студенты, в том числе несовершеннолетние, обучаются мирной профессии», — заявили в ведомстве.

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Минздрав области подчеркнул, что в колледже не располагались военная техника и солдаты. Системы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям националистов, но несколько ракет упало рядом с колледжем, выбив большинство стекол.

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«Занятия в колледже по счастливой случайности пока не проводились. Поэтому никто не пострадал. Атака стала наглядным примером того, как киевский режим думает о будущем детей и заботится о мирном населении», — заключили в ведомстве.

Ранее в пятницу стало известно об атаке ВСУ на здание городской администрации, писал RT. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что при обстреле погибли несколько человек.

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