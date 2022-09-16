ВСУ атаковали медицинский колледж в Херсонской области | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ атаковали медицинский колледж в Херсонской области Минздрав Херсонской области: ВСУ нанесли удар по колледжу в Бериславе Официальный сайт

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Украинские боевики атаковали здание медицинского колледжа в городе Берислав Херсонской области. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения.

Минздрав Херсонской области Минздрав Херсонской области Минздрав Херсонской области

«Украинские военные нанесли удар по учебному заведению, где студенты, в том числе несовершеннолетние, обучаются мирной профессии», — заявили в ведомстве.

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Минздрав области подчеркнул, что в колледже не располагались военная техника и солдаты. Системы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям националистов, но несколько ракет упало рядом с колледжем, выбив большинство стекол.

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«Занятия в колледже по счастливой случайности пока не проводились. Поэтому никто не пострадал. Атака стала наглядным примером того, как киевский режим думает о будущем детей и заботится о мирном населении», — заключили в ведомстве.

Ранее в пятницу стало известно об атаке ВСУ на здание городской администрации, писал RT. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что при обстреле погибли несколько человек.

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