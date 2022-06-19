ВСУ атаковали коксохимический завод в Макеевке

Украинские силовики нанесли удары по Ясиновскому коксохимическому заводу в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В результате обстрела Ясиновского завода со стороны ВСУ повреждения получил цех ректификации и резервуары для готовой продукции, сообщил штаб теробороны.

Сведений о пострадавших не приводится.

ВСУ в воскресенье нанесли удары по населенному пункту Лесной в Кировском районе Макеевки. В результате прилета снаряда загорелся жилой дом на улице Семашко. В Telegram-канале штаба теробороны ДНР сообщали, что в результате обстрела ранение получила 52-летняя женщина.

Накануне мощный взрыв произошел в пригороде Северодонецка. На месте взрыва в небо поднялся дымный гриб розового цвета. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, это явно гриб химического происхождения. Мирошник предположил, что он образовался в результате подрыва емкостей с азотной кислотой.