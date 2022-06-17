ВСУ атаковали Ясиноватую и Озеряновку

Украинские силы обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике за три минуты. Речь идет о Ясиноватой и Озеряновке. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлениям: 07:48 (совпадает с московским временем) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра», — сказано в сообщении.

Также в 07:45 из населенного пункта Новгородское по Озеряновке выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней расположена крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция. Город с 2014 года контролируется силами ДНР.