ВСУ атаковали Донецк | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ атаковали Донецк СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики вновь обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр координации и режима прекращения огня.

Под огнем нацистов оказался Петровский район города, всего они выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

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Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что в результате ночного обстрела погибла женщина, и получил ранения мужчина в Ворошиловском районе.

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Кроме того, уничтожены или повреждены четыре легковых автомобиля, зафиксированы повреждения остекления трех жилых многоквартирных домов и общежития.

Накануне националисты также обстреляли Донецк, при обстреле погибли четыре человека.

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