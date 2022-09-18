ВСУ атаковали Донецк | 360°

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ВСУ атаковали Донецк

СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Украинские боевики вновь обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр координации и режима прекращения огня.

Под огнем нацистов оказался Петровский район города, всего они выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

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Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что в результате ночного обстрела погибла женщина, и получил ранения мужчина в Ворошиловском районе.

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Кроме того, уничтожены или повреждены четыре легковых автомобиля, зафиксированы повреждения остекления трех жилых многоквартирных домов и общежития.

Накануне националисты также обстреляли Донецк, при обстреле погибли четыре человека.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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