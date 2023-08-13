Спецоперация 13 августа 2023, 11:10 ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками трижды за сутки Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области девять снарядов и три дрона Соцсети

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Украинские боевики 12 августа несколько раз атаковали Белгородскую область. Они выпустили по населенным пунктам девять снарядов и три беспилотника за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По селу Журавлевка украинская армия выпустила четыре артиллерийских снаряда, обошлось без жертв и повреждений. В селе Петропавловка сбили беспилотник.

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«В результате падения обломков БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь», — рассказал губернатор.

В селе Грушевка дрон противника атаковал инфраструктурный объект связи. Из миномета Украина обстреляла окраину хутора Старый, всего было пять прилетов.

«Никто не пострадал, разрушений нет», — уточнил глава.

Еще один беспилотник сбили в Шебекинском городском округе.

Украинские боевики каждый день обстреливают Белгородскую область. Иногда число снарядов, выпускаемых по населенным пунктам, достигает сотни. Из-за ударов украинской армии погибли и пострадали люди, в том числе дети. ВСУ целенаправленно бьют по жилым кварталам. Ранее жителей Шебекина из-за обстрелов со стороны киевского режима эвакуировали.