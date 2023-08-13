13 августа 2023, 11:10
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками трижды за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области девять снарядов и три дрона
Украинские боевики 12 августа несколько раз атаковали Белгородскую область. Они выпустили по населенным пунктам девять снарядов и три беспилотника за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По селу Журавлевка украинская армия выпустила четыре артиллерийских снаряда, обошлось без жертв и повреждений. В селе Петропавловка сбили беспилотник.
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«В результате падения обломков БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь», — рассказал губернатор.
В селе Грушевка дрон противника атаковал инфраструктурный объект связи. Из миномета Украина обстреляла окраину хутора Старый, всего было пять прилетов.
«Никто не пострадал, разрушений нет», — уточнил глава.
Еще один беспилотник сбили в Шебекинском городском округе.
Украинские боевики каждый день обстреливают Белгородскую область. Иногда число снарядов, выпускаемых по населенным пунктам, достигает сотни. Из-за ударов украинской армии погибли и пострадали люди, в том числе дети. ВСУ целенаправленно бьют по жилым кварталам. Ранее жителей Шебекина из-за обстрелов со стороны киевского режима эвакуировали.
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