Спецоперация 23 марта 2023, 10:04 ВСУ активизировались в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны России Экс-офицер Марочко: ВСУ стали активны в зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ flickr

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Подразделения ВСУ показали активность в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны России. Националисты начали наносить удары по позициям российских сил. Об этом подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС.

«В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ противник значительно активизировался и стал более маневренным», — рассказал он.

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По его словам, на это повлияла хорошая погода. Плюсовая температура и отсутствие осадков дали возможность украинским военным использовать вооружение и технику, которая раньше не могла проехать по грунтовым дорогам.

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«Украинские войска стали более маневренными», — добавил экс-офицер.

Марочко отметил, что ВСУ пытаются подобраться ближе к российским военнослужащим при помощи легкой бронетехники и пикапов. Они работают «под прикрытием рельефа местности». Ранее он заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины стали минировать местность и рыть траншеи в Харьковской области.