ВСУ активизировались по всей линии фронта — НМ ЛНР | 360°

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ВСУ активизировались по всей линии фронта — НМ ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ активизировались по всей линии фронта

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Украинские войска активизировались по всей линии фронта. Это связано с проведением референдума в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд, это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму», — привело слова Филипоненко РИА «Новости».

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Представитель Народной милиции отметил, что мирному населению освобожденных территорий не по пути с Украиной.

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Ранее в правительстве ЛНР сообщили об обстреле Брянки со стороны ВСУ. Украинские военные ударили по населенному пункту из РСЗО HIMARS. В результате погибли три человека, еще один местный житель получил ранения. Перед этим ВСУ выпустили по Брянке 12 ракет.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России проходили с 23 по 27 сентября. Голосование признали состоявшимся. Оно проходило в присутствии как местных, так и международных наблюдателей. Сейчас продолжается подсчет голосов.

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