Спецоперация 22 ноября 2023, 09:09 ВСУ активизировали штурмовые действия на Донецком направлении Офицер в отставке Марочко сообщил об активности ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Украинские военные активизировали штурмовые действия на Донецком направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник в отставке бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«После непродолжительной паузы противник возобновил штурмовые действия на участке Курдюмовка — Клещеевка. Можно предположить, что командование ВСУ поставило себе цель вклиниться в нашу оборону с последующим развитием успеха к Артемовску и Светлодарску», — написал он.

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Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая обстановка является сложной, но российские войска ее полностью контролируют.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что украинские боевики на Краснолиманском направлении открыли огонь по собственным же позициям. По его словам, ошибка не могла быть связана с потерей управления либо неправильной работой наводчиков, потому что ВСУ находятся в том месте уже давно.