Спецоперация 23 марта 2023, 08:40 ВСУ активизировали рытье траншей и минирование местности в Харьковской области Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ оборудовали укрепления у реки Оскол на Купянском направлении Сайт президента Украины

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Украинские войска возвели новые укрепления, вырыли траншеи и заминировали местность на участке Купянского направления вдоль реки Оскол в Харьковской области. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

Российская разведка, по его словам, зафиксировала активные действия вдоль реки Оскол. У населенного пункта Голубовка начали возводить новые фортификационные сооружения и рыть траншеи. Кроме того, Вооруженные силы Украины стали минировать участки, которые раньше не задействовали.

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«Минные заграждения расставляются даже в тех районах, где ранее перемещались мирные граждане, причем указатели о минной опасности практически не расставляются», — заявил Андрей Марочко.

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На Купянское направление также перебросили иностранных наемников. Они, по словам подполковника, вошли в разведывательные группы при 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде. ВСУ лишились многих офицеров, поэтому Верховной раде предложили отменить обязательное условие о высшем военном образовании — погоны предложили давать военнослужащим с боевым опытом.