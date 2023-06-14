Спецоперация 14 июня 2023, 00:26 ВСУ активизировали радиоэлектронную борьбу на Запорожском направлении Член ВГА Рогов: ВСУ активизировали радиоэлектронную борьбу на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Украина ведет активные действия на Ореховском участке Запорожского фронта. Военные применяют средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА», — сказал он.

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Ранее Рогов заявил, что российские войска отразили все удары ВСУ на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях в Запорожской области. По его словам, после жесткого отпора со стороны войск России, националисты киевского режима понесли серьезные потери и, скорее всего, сейчас «зализывают раны».

Рогов объяснил, что ВСУ могли воспользоваться временным затишьем из-за непогоды и усилить перегруппировку военных, переброску резервов и разминирование местности для атак с новых позиций. Фронт на Запорожском направлении имеет протяженность свыше 150 километров.