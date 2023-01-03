Спецоперация 03 января 2023, 02:49 ВСУ 70 раз за сутки обстреляли территорию ДНР РИА «Новости»

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Населенные пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки 70 раз попали под удар ВСУ. Украинские военнослужащие выпустили 368 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны украинских военных. На Донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра», — отмечено в заявлении ведомства.

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На Ясиноватском направлении ВСУ шесть раз применили артиллерию калибров 155, 152 и 122 миллиметра. На Горловском направлении военные зафиксировали 27 обстрелов из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров.

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Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

В понедельник, 2 января, ДНР 12 раз попала под удар со стороны ВСУ. В Донецке обстрелянными оказались Кировский, Петровский и Куйбышевский и Киевский районы Донецка.