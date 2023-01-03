03 января 2023, 02:49
ВСУ 70 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Населенные пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки 70 раз попали под удар ВСУ. Украинские военнослужащие выпустили 368 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны украинских военных. На Донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра», — отмечено в заявлении ведомства.
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На Ясиноватском направлении ВСУ шесть раз применили артиллерию калибров 155, 152 и 122 миллиметра. На Горловском направлении военные зафиксировали 27 обстрелов из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров.
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Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.
В понедельник, 2 января, ДНР 12 раз попала под удар со стороны ВСУ. В Донецке обстрелянными оказались Кировский, Петровский и Куйбышевский и Киевский районы Донецка.
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