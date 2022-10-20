ВСУ воспользуются новым оружием Запада для обстрелов России | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 02:50 ВСУ воспользуются новым оружием Запада для обстрелов России Дипломат Гаврилов: ВСУ воспользуются новым оружием для обстрелов России РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие будут использовать новые поставки западного вооружения для продолжения обстрелов граждан России, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова привел ТАСС.

«Подчеркиваем, что страны ЕС и НАТО сделали выбор в пользу тех систем, которые проявили наибольшую смертоносность в отношении людей Донбасса и освобожденных территорий», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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По его словам, поступающее для нужд ВСУ западное оружие не играет решающее значение. Однако оно используется против мирного населения, которое не разделяет ценности и политику Киева, подытожил Гаврилов.

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Американские СМИ ранее распространили информацию о том, что ВС России в зоне спецоперации используют иранские беспилотники. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг эти данные. Он отметил, что дроны были произведены в России. Дипломат уверен, что обсуждение этого вопроса на уровне Совбеза ООН является способом надавить на Москву и Тегеран.