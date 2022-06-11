ВСУ 25 раз выстрелили из танка по Донецку

Украинские военные 25 раз выстрелили из танка по Донецку. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:14 — населенный пункт Опытное — Донецк: произведено 25 выстрелов из танка», — сказано в сообщении СЦКК в Telegram.

Накануне, 10 июня, украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. В результате атак погибли четыре человека, еще девять пострадали. В штабе территориальной обороны республики призвали местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости, а во время обстрелов — не покидать убежища.

Войска Украины продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Утром пятницы, 10 июня, силовики выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Под обстрелы украинских военных также попали Гольмовский, Минеральное и Александровка.