Союзные войска не дали ВСУ переправиться через реку Северский Донец в районе Красного Лимана | 360°

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Союзные войска не дали ВСУ переправиться через реку Северский Донец в районе Красного Лимана

Помощник министра внутренних дел ЛНР Киселев: солдаты ВСУ попали в ловушку артиллерии

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Подразделения ВСУ собирались переправиться через реку Северский Донец в районе города Красный Лиман, но артиллерия союзных сил пресекла эту попытку. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

«Красный Лиман. Бойцы и командиры с мест сообщают, что нашим артиллеристам удалось прибить к земле подразделения противника», — написал он.

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Киселев отметил, что переправа через реку стала для украинских военных настоящей ловушкой и сейчас «активность ВСУ снизилась».

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Накануне стало известно, что российские войска перебросили от Балаклеи и Изюма в ДНР для наращивания сил. По данным Минобороны, за трое суток ВС России ликвидировали свыше двух тысяч украинских боевиков.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев поделился информацией, что в рядах Вооруженных сил Украины действуют наемники из американской частной военной компании Academi. Он отметил, что в составе ЧВК могут быть граждане не только США, но и других стран.

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