Спецоперация 07 января 2023, 14:57 ВСУ 11 раз открыли огонь по российским военным на Краснолиманском направлении во время режима тишины Минобороны: ВСУ 11 раз обстреляли позиции российских войск на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Объединенная группировка российских войск продолжает соблюдать объявленный режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. Украинские боевики не перестали наносить удары по населенным пунктам с мирными жителями и позициям военнослужащих ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что за минувшие сутки на Краснолиманском направлении противник 11 раз открыл минометный огонь по российским позициям. Для ударов на Соледарском, Авдеевском и Марьинском ВСУ 51 раз использовали артиллерию.

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Кроме того, украинские боевики выпустили более 60-ти снарядов по жилым кварталам Донецка, а по Макеевке нанесли удар реактивными снарядами систем залпового огня HIMARS

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Ответным огнем российские войска подавили все позиции ВСУ, с которых проводились обстрелы.

Также они пресекли все попытки противника атаковать занятые позиции на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Украинские боевики потеряли в общей сложности более 100 человек, а также, танк, гаубицы, боевые бронированные машины, пикапы и автомобили.

В Минобороны подчеркнули, что несмотря на обстрелы со стороны противника российская армия продолжит соблюдать режим прекращения огня до полуночи субботы, 7 января.