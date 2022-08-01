Вступление в НАТО положит конец Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после вступления в ЕС и НАТО на Украине начнется настоящий кризис. При этом военный и политический альянсы, по его мнению, развалятся. Тот факт, что эти объединения решатся рискнуть из-за Украины в случае масштабного конфликта, маловероятен, отметил экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов.

Далее —прямая речь.

Украина не вступит в ЕС и НАТО

Арестович делает массу заявлений, которые противоречат друг другу. В один день он говорит, что украинские войска вот-вот начнут наступать огромными силами. А через неделю он же утверждает, что наступать все же будут российские войска, а украинцам надо терпеть и бояться.

Ближайший срок, в который со всеми ускорениями Украина может попасть в ЕС, — это 10 лет. Если только не будет принято какого-то экстраординарного решения специально для Украины. Но я думаю, что у членов ЕС хватит политической мудрости не принимать ее с дефицитным бюджетом и отсутствием государственных границ Алексей Живов.

Принять такое государство в ЕС — это объявить войну России, несмотря на то, что де-юре ЕС не военный блок. Де-факто он является квазивоенным объединением. Что касается НАТО, вступить туда может лишь та страна, где урегулированы территориальные споры и все договоры о государственных границах. Украина, как мы понимаем, территориальные споры не урегулировала. Договоры не подписаны с Россией.

Говорить о вступлении Украины в НАТО просто невозможно. Зачем Арестович лжет, говоря, что Украина вступит в НАТО и ЕС? Загадка. Наверное, пытается набить цену нынешнему политическому режиму, который как раз обещал вступление в НАТО и ЕС, а по факту ни того, ни другого у Украины не будет.

Украину не будут защищать

Чтобы понять, о каком кризисе в случае вхождения украинцев в ЕС и НАТО говорит Арестович, нужно курить то же самое, что и он. У меня такого нет. Так что сложно сказать <…> Сама постановка вопроса о вступлении в эти союзы неприемлема, потому что Россия начала специальную операцию в том числе и потому, что Украина демонстрировала милитаристские намерения, обещала нацелить ракеты на РФ и торопилась присоединиться к НАТО.

Естественно, для России вступление Украины в НАТО неприемлемо. Если Украина будет пытаться вступить в блок, РФ будет пытаться сделать так, чтобы она исчезла с карты мира. Для нас вступление Украины в НАТО — в любом виде — неприемлемо Алексей Живов.

Единственная возможность, при которой Украина может существовать как независимое государство, это отказ от желания вступить в НАТО, отказ от блоковых статусов и полное разоружение, поэтому не знаю, о чем вообще говорит Арестович. Это несбыточно.

Украинская государственность с 1991 года отстраивается от России. Позиционирование Украины идет как не РФ, украинцев — как нерусских. При этом больше половины там русскоговорящие. Украина видела в ЕС и НАТО как раз гаранта от посягательств России. Но могут ли они им быть?

Наверное, Арестович имеет в виду, что в случае глобального конфликта НАТО не будет вступаться за страны Восточной Европы. Например, за Польшу, Словению, Прибалтику. Ограничатся санкциями, озабоченностями и намерениями. Ни в Великобритании, ни в США, никто не планирует быть уничтоженным в ядерной войне из-за Литвы, Эстонии или даже Польши. Скорее всего, если пойдет большой конфликт, никто эти страны защищать не будет. В реальности НАТО не готов защищать интересы новых членов.