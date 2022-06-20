Вступление Украины в ЕС назвали невыполнимой для него задачей

Еврокомиссия полагает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, но пока это нереально, отметил журналист швейцарского канала SRF. По его словам, Украина может повторить судьбу Западных Балкан, которые 20 лет сидели «на заднем дворе Евросоюза».

Журналист пояснил, что многие государства считают вступление Украины в ЕС преждевременным, поэтому будет крайне сложно принять единогласное решение — а именно оно является условием для членства в союзе.

Репортер напомнил, что Португалия публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины в Евросоюз, Нидерланды указали на высокий уровень коррупции на Украине. Часть стран, вероятно, боятся финансовых перемен в Евросоюзе и не хотят потерять щедрые сельскохозяйственные субсидии из его бюджета, которыми располагают сейчас.

«Вступление Украины в ЕС — сейчас невыполнимая задача для Евросоюза», — резюмировал швейцарский журналист.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для Евросоюза, и предрек ей окончательную потерю независимости в случае вступления в него.