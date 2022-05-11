Президент Чехии разрешил гражданам страны вступить в ВСУ

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в ряды украинской армии. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан поставил подпись над постановлением о согласии с вступлением в ряды украинской армии 103 граждан Чехии, основываясь на поданном ими обращении», — написал он.

Овчачек отметил, что также свое согласие на отправку чехов в ряды ВСУ должен дать глава правительства Петр Фиала.

Ранее помощник президента сообщал, что всего больше 300 граждан Чехии подали заявление на вступление в ВСУ.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявлял, что вступившие в украинскую армию иностранные наемники должны понести наказание.