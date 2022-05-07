Россияне должны сплотиться в непростой исторический момент. Такое мнение «360» высказал певец и композитор, народный артист России Олег Газманов. Он также рассказал о том, что для воспитания патриотизма необходимо пересмотреть отношение к историческим личностям, и сообщил, что знает о причинах начала спецоперации на Украине.

Далее — его прямая речь.

Мы должны быть вместе

Такие мероприятия, как патриотический марафон «Zа Россию!», проводить очень важно. Сейчас как никогда мы должны сплотиться, мы должны быть вместе. Такие большие акции показываются по всей стране, все видят, что происходит. И, как поется в моей песне: «Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит». Я просто вижу, как вся эта масса [народа] кристаллизуется и становится как монолит из-за того, что происходит спецоперация.

Я со своей группой сейчас езжу по госпиталям и поддерживаю раненых бойцов. Так вот они, несмотря на ранения и на то, что все это увидели, весь ужас битв, взрывов и гибели, они восстанавливаются и хотят опять идти на фронт биться за страну. И это неудивительно — это так и надо. Это наш русский ген, который невозможно победить Олег Газманов.

Сейчас не хватает патриотического контента. Все ушло в какой-то гламур, и такой перекос, мне кажется, пошел. И даже на патриотических фестивалях поют песни военных лет или каких-нибудь 60-х годов. А это неправильно, нужно новые песни петь. Но у нас мало людей, которые это делают. По пальцам перечесть: «Любэ», например, я, Маршал, Майданов — не знаю даже, кто еще. Конечно, это все нужно.

Музыка помогает. И сразу понятно, какая музыка нужна. Все очень просто: если ты помогаешь своим бойцам, своей армии, значит, армия тебя защищает крепко, как надо. Это очень нужно. Когда ты не прикрыт прожекторами, аппаратурой, сценическим дымом и пред глазами у тебя ребята перевязанные, ты чувствуешь себя участником фронтовой бригады.

Всем это нужно, и артистам тоже. Со мной ездили молодые ребята, которые тоже там выступали, и они переосмыслили свои программы, свои песни. Это очень важно. Это очень тяжело. Мне, например, легче выйти в зале или на площади, где 10 тысяч человек, чем зайти в палату, взять гитару и спеть для раненого бойца, который не может передвигаться, песню, которую он попросит.

Еще Суворов говорил, что песня, она помогает. У нас сейчас вот нет традиции писать военные песни. И не хотелось бы, чтобы эти песни писались, когда военное время наступает. У нас много упущено и нужно заранее делать так, чтобы эти ребята, у которых в генах — идти и защищать Родину, чтобы они почувствовали себя защитниками с самого начала.

Как воспитать патриотизм

Чтобы поднять патриотизм, надо очень многое пересмотреть в средствах массовой информации и в школьных учебниках истории. И еще у нас многим разбрасываются сейчас. Вот драпируют Ленина. Или Сталин — кто он у нас, тиран или военачальник, который победил вместе со всем народом? Он не убежал из Москвы, а сделал так, чтобы мы победили самую страшную и самую мощную армию в мире, которая собрала все силы Европы, весь экономический потенциал. Так он кто? Он спаситель, получается! И у нас никак не определятся с этим. В фильмах Сталина карикатурно показывают, тиран — не тиран, а никто не удосужится посмотреть, что он писал, что он говорил. А ведь он сделал, чтобы появилась страна Израиль, чтобы появилась ООН. Сейчас это все стараются разрушить, а если бы тогда этого не сделали, давно война бы была.

Источник фото: телеканал «360»

Сталин и Берия так организовали процесс послевоенный, когда экономика опять взорвалась просто, резко пошла вверх и за короткое время успели отправить человека в космос, сделать атомную бомбу. А если бы не сделали, то где бы мы были бы уже? И многое другое. Поэтому надо определиться и идти вперед.

И надо определиться, что детям говорить. Что мы им скажем, такие они и будут. А у нас в учебниках учатся по Солженицыну, у нас «Ельцин-центр» работает вовсю. Слов нет! Меня это все возмущает и пора уже после такого пинка, который сейчас происходит, все это понять, иначе нас разорвут на части.

Прекратите говорить про несогласных — и их быстро забудут

Средства массовой информации раздувают сами истории про артистов, которые критикуют режим. Это нужно превратить в незначительный эпизод. У нас огромное количество артистов, про которых СМИ не говорят, как они ездят по госпиталям, что поют, как поют. У нас продолжает все вертеться вокруг гламура.

Три-четыре человека, известные персоны [раскритиковали происходящее и уехали] — это же не вся страна, а про них столько говорят, так раскручивается это все! Прекратите про это говорить, и этого не будет. Они исчезнут из медиапространства и их забудут очень быстро.

Никто не будет искать пруфы про «хороших русских»

Я серьезно отношусь к информации о санкциях в отношении себя на Украине, потому что возможны всякие провокации. Но это не значит, что я не буду делать то, что делаю всю жизнь.

А ненависть к России идет из школьной программы. Наши «партнеры» работают вдолгую. Сначала надо заложить в школьную программу, что это они выкопали Черное море, они победили фашизм, а теперь фашисты — это Россия. И когда ребенку это вкладывают, у него нет возможности сравнить и так далее.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее уважаемые западные солидные издания постят фейки детей в подвалах — а ведь это дети в Донецке. Мы сейчас перешли грань и наступила новая эра, где люди со смартфонами смотрят в дисплей, а оттуда им говорят — всему миру говорят! — что русские такие-сякие, убей русского. И они тоже: «Да, русские плохие!». А если им говорят — вы сравните, посмотрите, пруфы найдите — но никто этого делать не будет. Еще не успел Boeing упасть — уже сказали, что русские виноваты. Где следствие, где что? И нам во многом сложнее, чем нашим предкам. Потому что у нас вражеские средства воздействия на мозги в доступе — все эти инстаграмы, твиттеры, они работают, понимаете? И они полощут мозги нашим детям. YouTube работает. А мы на них не можем воздействовать никак.

Про Украину

Я не знаю, сможем ли мы снова жить, как братские народы. Тут всем больно.

Почему я поддержал спецоперацию? Я голосовал за президента, я ему доверяю. Многие моменты по естественным причинам скрыты, и мы не знаем всего. И если такое тяжелейшее решение принимает президент и правительство, как можно быть против? Когда все закончится, тогда будем это все разбирать. Я уверен, что где-то были и ошибки, но, видимо, по-другому нельзя было. Я даже знаю, почему было нельзя по-другому, но не буду говорить. Нельзя по-другому. Я поражаюсь, конечно, мужеству принятия такого решения. Попасть в такую ловушку!.. Но надо идти вперед. Все будет хорошо.