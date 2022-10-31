Вслед за электричеством в Харьковской области пропало водоснабжение | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 11:35 Вслед за электричеством в Харьковской области пропало водоснабжение Klymenko Time сообщил о проблемах с водой и электричеством в Харькове freepik

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В Харьковской области частично отключили водоснабжение. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

«В Харьковской области частично пропало водоснабжение», — объявили украинцам.

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Начальник областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что около восьми часов утра ракетами комплекса С-300 предположительно из Белгородской области нанесли удары по Харькову и Чугуевскому району. Они пришлись на объекты критической инфраструктуры, поэтому в регионе будут проблемы с электроснабжением.

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Эту информацию подтвердил глава городской администрации Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что в город прилетели две ракеты. Обе попали в объект критической инфраструктуры.

Из-за ударов приостановил работу харьковский метрополитен, сообщили «Известия». Администрация подземки заявила, что это сделали по техническим причинам.

Российские военные возобновили массированный удар по объектам энергетики на Украине. Утром в понедельник по всей стране объявили воздушную тревогу. Власти предупредили об отключении электричества.