Союзные войска зачистили жилую застройку Северодонецка от ВСУ
Посол ЛНР в России Мирошник: освобождена вся жилая городская застройка Северодонецка
В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена от украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его данным, ВСУ также были почти выбиты из промзоны. Пока они остаются на заводе «Азот» и в районе на очистных сооружений на Лесной Даче.
«На окраинах Северодонецка — поселок Сиротино — серая зона, Метелкино — почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины», — уточнил Мирошник в Telegram.
Посол отметил, что украинские вооруженные формирования закрепились в аэропорту Северодонецка, который находится к югу-восток от города. Много пожаров на окраине и в центре Лисичанска, добавил дипломат. Туда, по его данным, ВСУ перебросили подразделения «смертников» — это группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР.
«Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет», — сообщил он.
Мирошник отметил, что Лисичанск, скорее всего, будут освобождать одновременно с Северском.