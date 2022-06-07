Союзные войска зачистили жилую застройку Северодонецка от ВСУ

В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена от украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его данным, ВСУ также были почти выбиты из промзоны. Пока они остаются на заводе «Азот» и в районе на очистных сооружений на Лесной Даче.

«На окраинах Северодонецка — поселок Сиротино — серая зона, Метелкино — почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины», — уточнил Мирошник в Telegram.

Посол отметил, что украинские вооруженные формирования закрепились в аэропорту Северодонецка, который находится к югу-восток от города. Много пожаров на окраине и в центре Лисичанска, добавил дипломат. Туда, по его данным, ВСУ перебросили подразделения «смертников» — это группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР.

«Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет», — сообщил он.

Мирошник отметил, что Лисичанск, скорее всего, будут освобождать одновременно с Северском.