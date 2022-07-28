«Вся надежда на вас». Застрявшие на Украине российские моряки записали видеообращение к Путину

Российские моряки, которые застряли в украинском порту в Измаиле, записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. Отчаявшись, они попросили главу государства помочь им вернуться на родину.

Моряки оказались в порту судоремонтного завода еще в начале февраля.

«Мы пришли сюда для ремонта. Он начался, но с 24 февраля все остановилось из-за спецоперации. Мы стали заложниками ситуации и не можем сойти на берег. Нас охраняют вооруженные люди. Проверка утром, вечером каждый день по паспортам», — рассказал один из членов экипажа.

По его словам, моряки не могут оплатить сотовую связь, чтобы общаться с родными, не могут совершать покупки, так как рубли не принимают, банковские карты перестали работать. Продукты, вода у них также «в минимальном количестве».

«Нас восемь членов экипажа, все граждане России. На территории завода стоят еще несколько судов, в которых также моряки Российской Федерации. Всего нас в Измаиле в двух судоремонтных заводах — 67. Люди отработали на судах более 10 месяцев, все морально устали и хотят вернуться домой, к семьям», — рассказал моряк.

Он добавил, что экипаж обращался за помощью в разные структуры, но «получали практически одинаковые ответы: „вы есть в списке, над вами работают, скоро произойдет обмен“». Однако прошло больше пяти месяцев, а моряки остаются в порту.

«Мы всем экипажем обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — вся надежда на вас! — чтобы в ближайшее время решился вопрос с нашим обменом и возвратом на родину», — закончил моряк.