Спецоперация 06 июля 2023, 10:36 Вся Клещеевка находится под контролем российских сил — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВС России контролируют Клещеевку в ДНР РИА «Новости»

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Населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике, который расположен к югу от Артемовска, находится под полным контролем российских военных. Об заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ситуация там всегда складывалась напряженно. ВСУ недавно подошли достаточно близко к Клещеевке, но бойцы ВС России «все сделали грамотно».

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«И на вчерашний день созванивался с командованием — все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — подчеркнул Пушилин.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация этой группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по военным и технике ВСУ в районе Клещеевки. Экипаж вертолета Ми-35 ВКС России там уничтожил украинский транспортер. ТАСС писал, что накануне группировка «Юг» отбила попытку атаки Вооруженных сил Украины на Клещеевку.