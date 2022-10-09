Всех пассажиров задержавшихся автобусов отправили из Керчи на Кубань | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 19:20 Поделиться Telegram

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Viber Всех пассажиров задержавшихся автобусов отправили из Керчи на Кубань Лукашенко сообщил об отправке всех пассажиров автобусов из Крыма на Кубань РИА «Новости»

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Все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, уехали из Керчи. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

«Автобусы, которые находились в очереди [на переправе из Крыма в Кубань], отправили [из Керчи]», — рассказал он.

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По его словам, на данный момент в Керчи не осталось автобусов с пассажирами. Причем некоторых людей через Керченский пролив доставили к пункту назначения с помощью катеров, которые работают на линии порт «Крым» — порт «Кавказ».

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По данным ТАСС, на стоянке со стороны материковой части России, около порта «Кавказ», также не осталось автобусов. Корреспондент издания отмечал, что ко второй половине дня 9 октября там находились автобусы со 173 пассажирами. О формате их отправки к пункту назначения по маршруту пока ничего не известно.

Волонтеры второго пункта обогрева в районе порта «Кавказ» сообщили ТАСС, что в минувшие сутки на стоянке находились несколько десятков пассажирских автобусов.

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