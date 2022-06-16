На возобновление переговоров с Украиной можно не рассчитывать, процесс застопорился. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось», — сказал он.

Лидеры Франции, Германии и Италии нанесли визит в Киев. По словам советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, участники поездки хотели уговорить украинское руководство возобновить переговорный процесс, сообщило РИА ФАН.