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    16 июня 2022, 14:01

    «Все застопорилось». Песков — о возобновлении переговоров с Украиной

    Песков признался, что в Кремле с трудом рассчитывают на переговоры с Украиной

    Екатерина Виславская

    На возобновление переговоров с Украиной можно не рассчитывать, процесс застопорился. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

    «Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось», — сказал он.

    Лидеры Франции, Германии и Италии нанесли визит в Киев. По словам советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, участники поездки хотели уговорить украинское руководство возобновить переговорный процесс, сообщило РИА ФАН.