Российские военные решили все задачи военной операции на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе с минимальными потерями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Мариуполь, „Азовсталь“ — все задачи были решены, и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать „Азовсталь“. В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона „Азов“* просто сдались», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров уточнил, что сдавшиеся в плен боевики сейчас дают показания. Министр отметил, что «они много интересного расскажут» про неонацистскую теорию и как она воплотилась в жизнь украинского государства при президенте Зеленском.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование