Донецк продолжает испытывать острую нехватку воды. В одних домах ее нет уже четыре месяца, в других — чуть меньше. Жителей стараются обеспечить хотя бы в небольших объемах, организуют подвозы воды. Еще весной на баланс МЧС передали цистерну из Подмосковья. Машина на 25 тысяч литров приезжает к горожанам, они встречают ее с канистрами и бутылками. Когда удастся наладить нормальное водоснабжение — непонятно. По Донецку продолжают стрелять ВСУ, разрушая инфраструктуру.

Раньше в местных Telegram-каналах публиковали графики подвоза воды, но позже те места, где постоянно раздавали воду, стали обстреливать украинские военные. Сейчас информацию об этом люди передают друг другу по сарафанному радио.

«В нашем дворе с 5 марта нет воды. На Пасху давали, но мы на 9-м этаже живем, поэтому ее недостаточно (на верхних этажах здания подача хуже). В подвале сначала давали, там можно было взять. Потом прекратили, ЖЭК вывел кран во двор, но у нас он большой, там тоже прекратили. Теперь стали привозить эмчеэсники, молодцы», — рассказала «360» одна из местных жительниц.

Она отметила, что город продолжают бомбить, но МЧС все равно делает подвозы, хотя это непросто.

«Вода нужна, потому что лето жаркое. В этом году за 40 градусов жара у нас стоит. Все сохнет, все желает пить», — поделилась еще одна горожанка.

Один из мужчин в очереди за водой заметил, что в поселке Еленовка под Донецком воды нет уже полтора года. Из-за обстрелов положение во многих населенных пунктах крайне тяжелое.

Тягач с цистерной на 25 тысяч литров воды отправили из Подмосковья в ДНР в конце апреля. Компания «Биоэн» таким образом решила поддержать акцию «Доброе дело». Идею проекта предложили школьники. Их поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. За несколько месяцев акция масштабировалась. Постепенно начали присоединяться подмосковные компании. В начале июля в ДНР и ЛНР из Подмосковья пришли фуры с медикаментами и расходными материалами для операций.