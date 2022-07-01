Все разрушено. Народная милиция ДНР сняла на видео последствия ударов ВСУ по поселку Щурово

Народная милиция Донецкой Народной Республики выложила в Telegram видео, снятое в поселке Щурово, где из-за обстрелов со стороны ВСУ не осталось почти ни одного целого дома. Поселок находится под обстрелами каждый день. Один из них произошел прямо во время съемки этого сюжета — съемочной группе пресс-службы НМ ДНР пришлось срочно эвакуироваться.

Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирному населению становятся все более интенсивными день ото дня. На кадрах — полностью разрушенные дома, обугленные кирпичи. В поселке царит атмосфера запустения — люди в основном прячутся в подвалах: в лесах действуют мобильные группы украинских диверсантов.

Местная жительница Людмила показала разрушенный дом и рассказала, что часто находилась там, читала книги. Однако во время очередного обстрела, к счастью, была в подвале.

«Три точно снаряда било куда-то сюда, в наш дом», — вспомнила Людмила.

На видео попал и экстренный отъезд пресс-службы Народной Милиции, попавшей под обстрел. Все закончилось благополучно.