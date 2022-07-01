Все разрушено. Народная милиция ДНР сняла на видео последствия ударов ВСУ по поселку Щурово
Народная милиция ДНР показала на видео последствия ударов ВСУ по поселку Щурово
Народная милиция Донецкой Народной Республики выложила в Telegram видео, снятое в поселке Щурово, где из-за обстрелов со стороны ВСУ не осталось почти ни одного целого дома. Поселок находится под обстрелами каждый день. Один из них произошел прямо во время съемки этого сюжета — съемочной группе пресс-службы НМ ДНР пришлось срочно эвакуироваться.
Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирному населению становятся все более интенсивными день ото дня. На кадрах — полностью разрушенные дома, обугленные кирпичи. В поселке царит атмосфера запустения — люди в основном прячутся в подвалах: в лесах действуют мобильные группы украинских диверсантов.
Местная жительница Людмила показала разрушенный дом и рассказала, что часто находилась там, читала книги. Однако во время очередного обстрела, к счастью, была в подвале.
«Три точно снаряда било куда-то сюда, в наш дом», — вспомнила Людмила.
На видео попал и экстренный отъезд пресс-службы Народной Милиции, попавшей под обстрел. Все закончилось благополучно.