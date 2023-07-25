Спецоперация 25 июля 2023, 05:04 «Все напрасно». Ударом российских артиллеристов по замаскированному танку ВСУ восхитились в США Forbes: российская артиллерия уничтожила замаскированный в лесополосе танк ВСУ M-55S Unsplash

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Российские артиллеристы выследили и уничтожили украинский танк M-55S, замаскированный в лесополосе. Об этом рассказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Россия пытается сорвать контрнаступление Украины и идет в атаку на некоторых направлениях, написал обозреватель.

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«Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S», — отметил Экс.

Автор указал, что подрыв танка произошел на участке Кременная — Сватово. Журналист заявил, что боевая техника сильно повреждена и пойдет на списание.

Автор материала отметил, что словенские танки М-55S слабо защищены и не показывают чудеса выживаемости даже с дополнительной реактивной броней. Экс назвал их огневой мощью без надежной защиты.

Российские силы начали уничтожать американские бронемашины Bradley с динамической защитой, используя противотанковые ракеты «Вихрь-1». Потери техники от российских ударов можно исчислять десятками.