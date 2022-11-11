Спецоперация 11 ноября 2022, 09:43 «Все могут научиться». Циркач из Донецка описал принцип работы робота-сапера Артист цирка из Донецка рассказал, как саперы разминируют Мариуполь при помощи «Урана-6» РИА «Новости»

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Саперы Вооруженных сил России используют для разминирования территории вблизи аэропорта Мариуполя робота-сапера «Уран-6». Вместе с ними работает бывший циркач из Донецка. Он заявил телеканалу «Звезда», что стать оператором этого аппарата может каждый.

До конфликта мужчина работал артистом цирка, а потом присоединился к военным. Его позывной так и звучит — Циркач. Теперь он служит оператором-сапером робота «Уран-6».

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На обучение новой специальности понадобилось всего несколько дней. Местным бойцам помогали специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Мужчина уверен, что управлять роботом могут все, независимо от возраста. Некоторым военнослужащим в его подразделении по 18–19 лет, чуть больше 20. Он старше их в два раза.

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«Мне уже под 50, так что также все могут научиться», — сказал он.

Аппарат работает по тому же принципу, что и привычные гаджеты. Сенсорный экран, для запуска нужно ввести пароль. Управлять «Ураном-6» можно при помощи джойстика. Сапер идет за аппаратом на расстоянии 50 метров, поэтому находится в безопасности. «Уран-6» используют в разминировании Мариуполя с мая, первые практические занятия с новичками в саперном деле прошли вблизи аэропорта в августе.